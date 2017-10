Il procuratore di Roma Giuseppe Pignatone ha inviato nuove disposizioni ai suoi sostituti, che sono un centinaio, in merito all’iscrizione nel registro degli indagati di persone che siano state denunciate dalla polizia giudiziaria o da privati. E’ partito dal riconoscimento che “la condizione di indagato è connotata da aspetti innegabilmente negativi” perché “dall’iscrizione e dai fisiologici atti processuali che ne conseguono si dispiegano, per la persona indagata, effetti pregiudizievoli non indifferenti, sia sotto il profilo professionale sia in termini di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.