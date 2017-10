Silvana Saguto, la potente presidente delle misure di prevenzione di Palermo, faceva il magistrato e curava gli affari di famiglia. Così sostiene l’accusa. Chi si piazzava sotto la sua ala protettiva otteneva prebende e consulenze, a condizione che ricambiasse i favori: dal trolley con dentro soldi in contanti agli incarichi per il marito ingegnere nelle amministrazioni giudiziarie, dalla corsia preferenziale per la laurea del figlio alla cassette di frutta e verdura per la dispensa della presidente, oggi sospesa dal servizio....

