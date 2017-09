La riforma del codice antimafia approvata in via definitiva dalla Camera che equipara corrotti e mafiosi non è il “regalo al paese” magnificato da Rosy Bindi. E’ un obbrobrio giuridico e un inchino alla demagogia giustizialista che molti giuristi e magistrati definiscono di dubbia costituzionalità, liberticida, ma soprattutto dannoso per combattere sia la mafia sia la corruzione, per non parlare del terrorismo e dello stalking, messi anch’essi nello stesso calderone. Reati che richiedono di essere indagati e giudicati con uomini,...

