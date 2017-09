La verità va in ferie, l’ultima trovata italiana. Hai voglia a scrivere qui mesi fa di Watergate a parti rovesciate, con i falsi sospetti orchestrati da inquirenti e carabinieri per sputtanare il presidente del Consiglio e capo del partito di maggioranza relativa in Parlamento, hai voglia. Con altre parole, ma da testimone diretto, un magistrato donna di Modena dice le stesse cose a metà luglio scorso. Non le confida a un passante o a un giornalista, che è il costume...

