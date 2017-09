Cosa c’è di inquietante nell’ipotesi di depistaggio sul caso Renzi

Roma. Attentato alla democrazia per mano giudiziaria. La “bomba” sotto il Palazzo, per gli aficionados della metafora. L’intrigo Consip s’infittisce. Il verminaio di infedeltà e manipolazioni, già emerso nelle plurime indagini per depistaggio, falso e segreto violato a carico di carabinieri, magistrati e giornalisti, trova un nuovo testimone eccellente. “Dottoressa, lei, se vuole, ha una bomba in mano. Lei può far esplodere la bomba. Scoppierà un casino. Arriviamo a Renzi”, così in più di un incontro tra Modena e Roma...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.