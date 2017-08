Romeo senza catene

Roma. Come in un déjà-vu, Alfredo Romeo torna in libertà. Nel 2015, definitivamente assolto dalla Cassazione dopo 79 giorni trascorsi a Poggioreale, l’imprenditore casertano si lasciò cullare da un mellifluo Travaglio in un’intervista riparatoria sulle colonne del Fatto Quotidiano, una sorta di riabilitazione mediatica per evitare il tribunale. Stavolta il processo per corruzione nell’ennesima storia di appalti non è ancora iniziato, eppure Romeo ha già trascorso 168 giorni da condannato preventivo e chissà come andrà a finire: sarebbe il colmo...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, REGISTRATI e scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.