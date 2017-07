Di Matteo faccia chiarezza

Antonino Di Matteo un giorno non conferma ma il giorno dopo non esclude che farà il ministro in un governo a 5 stelle. Un’ambiguità lessicale (e passi pure), ma soprattutto sostanziale (sulla quale non si può far finta di nulla). Con il caso Di Matteo ci si ritrova catapultati nel passato, al giorno del “mai dire mai” con cui Antonio Ingroia anticipò la sua candidatura, pochi istanti prima di salire sull’aereo che lo avrebbe portato in Guatemala a combattere...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, REGISTRATI e scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.