La fuffa del sospetto

Il codice antimafia non è solo il nome di una legge orrenda, sconclusionata e pericolosa che questo Parlamento sciagurato sta cercando di approvare contro ogni logica giuridica e persino culturale. Il codice antimafia è qualcosa di più. E’ qualcosa di più grave, che in un certo modo riguarda anche l’incredibile storia di Bruno Contrada, la cui sentenza di condanna a dieci anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa, condanna già scontata, è stata clamorosamente annullata ieri dalla Corte...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.