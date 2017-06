Quest’oggi parliamo di due episodi tra il tragico e il comico avvenuti nel difficile pianeta giustizia. Il primo ci riguarda personalmente in quanto alcuni giorni or sono siamo stati chiamati come persona informata dei fatti dalla difesa del senatore Mancino nel processo per la Trattativa stato-mafia. La nostra testimonianza verteva solo su di un punto e cioè il trasferimento dell’allora ministro Scotti dagli Interni agli Esteri. Abbiamo raccontato ai giudici ciò che peraltro avevamo scritto nel dettaglio nel nostro primo...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.