Tra gli archiviati eccellenti nel caso Tempa rossa c’è lui, l’ammiraglio Giuseppe De Giorgi. La notizia è che la notizia non c’è, tutti ricordano la gogna mediatica che infilzò l’allora ministro Federica Guidi, neppure indagata ma pubblicamente lapidata per le conversazioni private con il compagno di allora, che alla fine fu costretta alle dimissioni. Non andò meglio a Maria Elena Boschi, all’epoca ministro per le Riforme: fu interrogata in grande stile a Largo Chigi dai pm di Potenza i quali,...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.