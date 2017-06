In un paese normale, in un paese cioè non del tutto anestetizzato dalle pratiche della gogna e dagli orrori della repubblica delle procure, al centro del dibattito politico, in questi giorni, non ci dovrebbero essere le soporifere polemiche relative a un emendamento approvato alla Camera sui collegi del Trentino Alto Adige, ma ci dovrebbero essere i dettagli di una storia incredibile grazie alla quale un pezzo d’Italia sta scoprendo esattamente cosa si intende quando si parla di totalitarismo giudiziario. Provate...

