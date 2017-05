Si è appena attenuata l’eco delle sentite celebrazioni in ricordo di Giovanni Falcone nel venticinquennale della strage di Capaci e tra poco dovremo ricordare l’altrettanto tragica fine di Paolo Borsellino, avvenuta il 19 luglio 1992 in via D’Amelio a Palermo. L’Italia doverosamente celebra questi suoi eroi e lo fa in particolare additandoli ai giovani perché anche coloro che allora non erano nati o non erano ancora in grado di capire, possano comprendere l’importanza di quel sacrificio che, se ha...

