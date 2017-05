La sentenza del Tar del Lazio contro i bravissimi direttori dei musei di rilevanza nazionale non è soltanto l’ennesimo exploit dell’organo simbolo della paralisi amministrativa italiana. E’ invece parte costituente della “rivincita” di un più ampio fronte trasversale antiriforme. Se avete dubbi, andate a leggere alcune reazioni a mezzo stampa. Il Fatto, giornale del giustizialismo benecomunista, titola: “Riforme-disastro. Il Tar umilia Franceschini”. E’ bello, per Travaglio & Co., brindare al siluramento di una riforma e all’“umiliazione” di un ministro renziano....

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.