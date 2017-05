Nella grande abbuffata di retorica che la Rai ha messo in scena a Palermo per ricordare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, non poteva certo mancare Roberto Saviano, reclutato assieme a Pif per spargere lacrime e commozione negli stessi luoghi dove venticinque anni fa il tritolo mafioso ha sparso sangue e terrore. Roberto non è venuto meno al compito che il celebrante Fabio Fazio gli aveva assegnato. Ha raccontato con voce recitante le sconfitte e gli oltraggi che Falcone fu costretto...

