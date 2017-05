Chiudete quel rubinetto

Non è una provocazione intellettuale, è una proposta politica. Contro lo sputtanamento mediatico c’è un rimedio soltanto: divieto assoluto di pubblicazione, basta intercettazioni e brogliacci trascritti sui giornali, indipendentemente dal rilievo penale, non importa se riguardino indagati o “terzi non indagati”, divieto assoluto fino al dibattimento. Un rimedio choc, converrete, ma necessario. Dopo lo scandalo per l’intercettazione tra Renzi padre e figlio, mai depositata e per giunta priva di rilievo penale, persino il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano ha...

