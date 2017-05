“I giornalisti non possono non pubblicare". Così si alimenta la gogna

È giusto pubblicare intercettazioni non penalmente rilevanti? È giusto trasformare i giornali in una “buca delle lettere” delle procure, ventilatori di schizzi di fango e puzza di gogna? Il Foglio ha già spiegato la propria posizione in un articolo del direttore Claudio Cerasa e, proprio per cercare di fermare la gogna, ha lanciato una campagna per dire basta.

Sull'argomento, oggi, hanno scritto il direttore di Repubblica, Mario Calabresi e il vicedirettore del Corriere della Sera, Antonio Polito.

Il primo non ha evidentemente aderito alla nostra campagna. E ha invece spiegato che “non si può chiedere ai giornalisti di autocensurarsi, di farsi carico dell'incapacità delle istituzioni di tenere riservati pezzi di inchieste”. Certo, aggiunge, “questo non significa che il modo con cui quella conversazione (quella tra Matteo e Tiziano Renzi pubblicata dal Fatto Quotidiano ndr) è uscita sia legittimo e che non abbia provocato fortissima tensione tra procure e investigatori. È evidente che c'è stata una violazione del segreto d'ufficio da parte di un pubblico ufficiale”. Ora, per Calabresi, per punire questa violazione non è necessaria una nuova legge, “quelle che ci sono bastano e avanzano”. E comunque il giornalista non può “dimenticare cos'è una notizia e cosa è rilevante per i lettori”.

Per molti versi simile l'analisi di Polito secondo il quale “il sistema delle intercettazioni regge com'è, chiunque sia al governo, perché le intercettazioni sono popolari, e i partiti di solito non fanno cose impopolari”. A pesare, quindi, è “la giustizia dell'opinione pubblica”. E l'intercettazione “si presta perfettamente alla bisogna, anche perché consente sentenze immediate nell'opinione pubblica”.

Ormai, prosegue, “siamo fuori anche da quello che un tempo si chiamava 'circuito mediatico-giudiziario'”. Secondo Polito sarebbe comunque sbagliato “cercare di alzare un diga a valle, senza chiudere il rubinetto a monte, punendo cioè la pubblicazione invece che frenando la diffusione degli atti di indagine. In tutto il mondo i giornalisti cercano e pubblicano informazioni riservate o segrete, è il loro mestiere. Ma in nessun altro Paese circola una tale mole di carte giudiziarie segrete o riservate. E questo non potrebbe accadere senza la complicità o la negligenza di qualche investigatore e di qualche magistrato, troppo spesso a caccia di popolarità”.