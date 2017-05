L’Italia del buonsenso, se davvero avesse un po’ di buonsenso, piuttosto che indignarsi per l’incredibile vicenda legata al caso Consip, che ieri ha registrato un’ultima appassionante puntata con la pubblicazione sul Woodcock quotidiano di una serie di intercettazioni tra Tiziano Renzi e Matteo Renzi, dovrebbe avere il coraggio di ingaggiare un buon architetto e far costruire un gigantesco monumento di fronte al ministero della Giustizia in onore (Dio li benedica) di alcuni contemporanei eroi italiani: il procuratore di Napoli Henry...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.