La post-verità e le pre-prove di Zuccaro

Zuccaro fa marcia indietro. Il procuratore di Catania, nelle ultime settimane al centro dell’attenzione mediatica per le sue affermazioni sui rapporti tra ong e trafficanti di migranti, parlando alla commissione Antimafia e alla commissione Migranti in Parlamento ha ritrattato molte delle affermazioni “forti” fatte in precedenza. “A mio avviso alcune ong potrebbero essere finanziate dai trafficanti” aveva detto Zuccaro, salvo poi aggiungere, una volta liberati gli animal spirits della stampa, di non avere “prove giudiziarie” a supporto della sua certezza...

