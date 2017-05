Giustizia e politici, solita storia

Al termine del dibattimento, la Corte d’appello che doveva verificare la sentenza di condanna a tre anni inflitta a Renato Soru in primo grado per evasione fiscale si è riunita per pochi minuti e poi è rientrata in aula per dichiarare assolto il patron di Tiscali ed ex presidente della Sardegna. Anche la procura aveva chiesto il proscioglimento, dopo aver verificato le carte dalle quali si evinceva che c’era stato un errore, poi sanato col pagamento delle tasse dovute, e...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.