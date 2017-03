Finisce nel nulla un altro degli (s)Trani processi contro le agenzie di rating. Dopo l'archiviazione dell'inchiesta su Moody's, dopo l'archiviazione di una parte di quella su Fitch (la seconda parte dovrebbe concludersi oggi), ora tocca a Standard&Poor's. Il tribunale di Trani ha infatti assolto la società e i cinque imputati, analisti ed ex manager, dell'agenzia.

I Savonarola di Trani Come una piccola procura che s’è esibita nell’accusare il mondo ha fatto più che altro buchi nell’acqua. Gli uffici sembrano stregati, infestati da strani demoni. Negli ultimi anni la procura tranese è salita agli orrori delle cronache per una serie d’inchieste contro l’universo mondo, poi smarritesi in qualche cunicolo sotterraneo o finite nascoste dietro qualche botola segreta.

In particolare per il doppio declassamento dell'Italia del 13 gennaio 2012 è stato assolto per non aver commesso il fatto l'ex presidente mondiale di Standard & Poor's, Deven Sharma; assolti perché il fatto non costituisce reato l'allora responsabile per l'Emea, Yann Le Pallec, e gli analisti Eileen Zhang, Franklin Crawford Gill e Moritz Kraemer; tutti e cinque sono stati assolti anche per le residue contestazioni. Insussistente è stata giudicata anche la responsabilità amministrativa per la persona giuridica, ovvero la società S&P.

Processi (s)Trani La procura di Trani e il pm Ruggiero in particolare sono gli stessi che hanno messo sotto inchiesta le principali agenzie di rating mondiali, Moody’s, Fitch e Standard & Poor’s, responsabili di aver tagliato il rating italiano ingiustificatamente e manipolato il mercato. Le inchieste contro “i big della finanza” non stanno ottenendo grandi risultati.

Si tratta della prima sentenza mai emessa da un tribunale italiano sull'operato delle agenzie di rating. E a nulla è servito "l'entusiasmo" del pm del tribunale, Michele Ruggiero, che stamattina si è presentato in aula con cravatta tricolore. Come scritto ampiamente dal Foglio, la sua battaglia in difesa della Patria, si è svelata per quello che era: una sfida ai mulini a vento finanziari.