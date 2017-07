Matthews festeggia al Tour mentre Aru perde la maglia gialla. Ma potrebbe essere un bene

L'azzardo non paga. Così come la sbadataggine della solitudine. E così Thomas De Gendt se ne va per colline per un giorno, pedala tra un piccolo manipolo di avventurosi, poi quando se ne stufa, li molla lì, viaggia avanti a tutti all'inseguimento di una chimera chiamato traguardo. Ma non basta. E così Philippe Gilbert gioca d'anticipo e si fionda verso l'improbabile, il colpaccio, all-in. Un allungo a oltre cinquecento metri dallo striscione d'arrivo, proprio mentre l'asfalto si inerpica e diventa muro. Ma non basta pure quello. Non basta perché Michael Matthews fa i calcoli, gioca di cesello, poi di ascia, fa un solco tra lui e gli altri abbastanza profondo da potersi guardare indietro, sorridere e alzare le braccia al cielo.

L'australiano mette in fila il gruppo, il suo è uno scatto chirurgico, essenziale, cattivissimo. Dietro di lui gli specialisti di questi arrivi su pendenze cattive; dietro di lui i più lesti della classifica, Uran, Martin, Froome che ritorna a vestire di giallo. Erano sei di svantaggio, sono diciannove di vantaggio. Fabio Aru infatti ha preso il buco, si è distratto quando non avrebbe dovuto, proprio nel momento che avrebbe dovuto attaccarsi alla ruota del keniano e non lasciarla. Sbadato e solo. Perché questo è un errore veniale, ma superabile se accanto avesse avuto compagni di squadra pronti ad aiutarlo. Non un demerito della Astana, più che altro della mala sorte. Perché Cataldo e Fulgsang sarebbero stati spalle perfette, così come Lutsenko. Peccato che i primi due siano già sul letto di casa a curar fratture e il terzo sia un cerotto in bicicletta.

La maglia gialla cambia padrone e dispiace per Aru. Ma disperare è sciocco e forse sbagliato. Perché il paradosso è che è meglio, forse, così. Perché domani c'è una di quelle tappe che sono un punto di domande. Un su e giù infinito e senza pausa, che ci vuole pazienza a tenerlo a bada e forza di gambe altrui. Quelle che ha Froome ma non Aru. Quello che con ogni probabilità farà la Sky, ma che non avrebbe mai potuto fare l'Astana. E così Froome tornerà padrone e Aru sfidante. E così Froome tornerà a controllare, che è poi quello che sa fare meglio. E così Aru tornerà a essere libero da un peso mica da poco, quello dell'inseguimento, per ritornare a essere fuggiasco. E se sei da solo contro un plotone è, paradossalmente, la condizione migliore.