Cade pure Matt Lauer, il volto rassicurante dell'informazione perbene

New York. Le detronizzazioni da molestie sessuali si dividono in quelle con rehab e quelle senza, per il resto sono tutte pressoché identiche: l’accusa, il licenziamento esemplare, le scuse sentite, le inchieste che dimostrano il pattern della perversione, la costernazione delle persone vicine al molestatore, donne comprese, che non s’erano mai accorte di nulla, ma la resa dei conti è già in ritardo, overdue è un termine centrale in questa fase, e poco importa se tante possono testimoniare che con...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.