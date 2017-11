La trappola di Kim

Il missile lanciato l’altro ieri dalla Corea del nord segna l’ultima svolta nell’avanzamento tecnologico dell’arsenale di Pyongyang. Capire cosa sia in grado di fare il regime guidato da Kim Jong-un è impossibile per l’intelligence internazionale, che è costretta a basarsi sui dati di fatto: il missile balistico dell’altro ieri ha viaggiato più in alto e più lontano dei precedenti test nordcoreani – ha coperto 4.475 chilometri in altezza ed è caduto a 950 chilometri di distanza, volando per circa 53...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.