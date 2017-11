La fine annunciata di Tillerson, segretario di stato sfiduciato da Trump

New York. Funzionari della Casa Bianca hanno confermato lo scoop del New York Times, anticipato nelle scorse settimane da vari giornali e da una valanga di rumors: Donald Trump ha deciso di licenziare il segretario di stato, Rex Tillerson. Era inevitabile. Trump e Tillerson si sono scontrati su tutti i dossier di politica estera, dall’Iran alla Corea del nord, ed è diventata una prassi consolidata per il presidente smentire pubblicamente il capo della diplomazia, salvo poi tentare una riparazione con...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.