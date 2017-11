Roma. A Varsavia, l’11 novembre 2017 oltre 60 mila persone hanno partecipato a una “marcia per l’indipendenza” per chiedere una Polonia più bianca, intransigente nei confronti dell’invasione di immigrati di origine araba, rispettosa della tradizione cattolica del paese. Una dimostrazione di forza da parte dei movimenti nazionalisti che non nasce dal nulla e non è isolata. I paesi dell’Europa dell’est, dal Baltico all’Ungheria, formano da tempo un blocco più o meno omogeneo che si oppone alle politiche di Bruxelles e...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.