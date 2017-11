C'è un "Brexit bill"! Il costo del divorzio dall'Ue, nei dettagli (diabolici)

Bruxelles. Theresa May sta vivendo il suo momento-Alexis-Tsipras nei negoziati sulla Brexit. Come il premier greco dopo il lungo scontro del 2015 era stato costretto a cedere di fronte ai creditori della zona euro sotto la minaccia di una Grexit, così la premier britannica si prepara a firmare un assegno da 64 miliardi di euro per evitare la prospettiva di una “Crash Brexit”. Il governo di Londra martedì sera ha fatto sapere, via fuga di notizie sul Daily Telegraph, di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.