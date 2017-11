Roma. Ieri uomini a bordo di quattro veicoli hanno attaccato con bombe e raffiche di mitra una moschea sufi, a ottanta chilometri a ovest di al Arish, la città più grande del Sinai, e hanno ucciso 235 persone. I sufi sono considerati un bersaglio dallo Stato islamico perché praticano una versione mistica dell’islam che li rende “eretici”, così come un bersaglio sono i cristiani che – secondo il Wilayat Sainà, come si fa chiamare il gruppo qui, in arabo vuol...

