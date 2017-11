Perso le elezioni? Apri un podcast. Così politica e carriere stanno rinascendo

Roma. La nuova forma di disintermediazione dell’informazione politica in America è piuttosto anziana. L’hanno messa in atto quattro giovani veterani della politica americana, tutti membri di alto livello dell’Amministrazione di Barack Obama. Jon Favreau, Tommy Vietor, Jon Lovett e Dan Pfeiffer, nomi celebri nel circolo politico di Washington e non solo (Favreau è stato il principale speechwriter del primo mandato obamiano, e ha scritto alcuni dei momenti più memorabili della retorica presidenziale). Come tanti liberal convinti della vittoria di Hillary...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.