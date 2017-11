L’ateismo è incostituzionale e non deve essere autorizzato in Malaysia. Lo ha detto ieri il viceministro del Dipartimento del governo di Kuala Lumpur, Dr Asyraf Wajdi Dusuki. Durante un question time in Parlamento, riporta il giornale The Star, Dr Asyraf, che ha la delega agli Affari religiosi, ha spiegato che l’ateismo contraddice il Rukunegara, cioè i principi fondativi della Malaysia moderna. Il primo principio è il “credere in Dio”, e quindi “chiunque cerchi di diffondere ideologie e dottrine che promuovono...

