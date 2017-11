Allarme alla metro di Londra

[Aggiornato alle 18:45] La stazione della metropolitana di Oxford Circus a Londra è stata chiusa. “Indaghiamo su un incidente che vede coinvolto un cliente”, riferisce la polizia ferroviaria, dopo l'allarme che si è diffuso nella zona di Oxford Street. Alcune testimonianze rilanciate su Twitter riferiscono di un "uomo con una pistola" nei pressi della stazione. La Metropolitan police ha confermato che squadre di poliziotti armati sono sul luogo, intervenuti dopo che erano stati segnalati degli spari.

A quanto pare, non ci sarebbero feriti: "Non abbiamo individuato nessun ferito", hanno dichiarato su Twitter le forze di sicurezza. Oxford Street, ora chiusa, era affollata di persone per lo shopping pre-natalizio e i negozi pieni di clienti, anche a causa del Black Friday. Anche Bond street, nelle vicinanze, è off limits per evitare disordini dovuti all'assembramento di troppe persone.

We continue to respond to an incident at Oxford Circus. The station is currently closed, please avoid the area at this time. Officers are on scene. 24 novembre 2017

At 16:37 we were called to Oxford Street Tube following reports of shots fired. Armed officers from BTP and @metpoliceuk are on scene working to establish exactly what happened. — BTP (@BTP) 24 novembre 2017

La polizia ha avvertito i presenti di mettersi al riparo all’interno degli edifici e a chi si trova a Londra di evitare l'area nel West End. La reporter della Bbc Helen Bushby ha detto di aver visto un "fuggi fuggi" di persone che fuggivano dalla stazione. La gente stava "urlando e piangendo", ha scritto.

Police cordon extended Oxford Circus pic.twitter.com/4jRtp91zSM — Paddy O'Connell (@bbcpaddy) 24 novembre 2017

Witnesses reveal how they saw 'about 50 people sprinting around the corner and screaming' near Oxford Circus https://t.co/HP8UMrbGLP pic.twitter.com/lnd6Zr05Za — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 24 novembre 2017