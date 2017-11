A Berlino si aprono i negoziati con l'Spd (no, la Merkel non è finita)

Berlino. In molti, in Italia e nel mondo, l’avevano data per spacciata, leggendo nella fine del negoziato per la coalizione Giamaica la fine della carriera politica di Angela Merkel. La cancelliera sta invece dimostrando di essere ancora al centro della politica tedesca. Complice la ferma volontà del presidente federale Frank-Walter Steinmeier di evitare elezioni anticipate a tutti i costi, e complice il senso di responsabilità del Partito socialdemocratico (Spd) di cui, per inciso, anche Steinmeier è espressione, Merkel ha ancora...

