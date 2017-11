Roma. Carri armati, fucili, uomini in uniforme verde con il volto coperto. Lugansk è una repubblica separatista filorussa dell’Ucraina orientale che martedì mattina si è risvegliata con un colpo di stato in atto. Le truppe di “omini verdi”, quell’esercito senza insegne che è l’espressione della presenza russa nel paese, secondo il quotidiano Novaya Gazeta, venivano dalla vicina repubblica di Donetsk per aiutare Igor Kornet, il ministro dell’Interno destituito lunedì da Igor Plotnitsky, il leader separatista. Plotnitsky aveva tentato di rimuovere...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.