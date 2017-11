God save the Kingdom

La depressione è arrivata lenta, come fa sempre, si è insinuata piano, spegnendo i sorrisi e i trionfalismi, rivedendo al ribasso le stime, qualche virgola che si muove, i numeri vanno giù e poi un pochino più giù, cambiando le parole in bocca alla gente, e poi togliendole del tutto, perché non c’è inglese che abbia ancora la forza di rispondere, quando lo guardi e chiedi: ehi, ma che v’è successo? Scrollano le spalle, abbassano gli occhi, sono feriti: non...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.