Trump è una "tigre di carta" che non può più arginare la Cina in Asia

Bangkok. L’oceano Indiano è più che un’affascinante espressione geografica. E’ un’idea”, ha scritto Robert D. Kaplan, studioso di geopolitica pura. Nello stesso saggio, “Monsoon: The Indian Ocean and the Future of American Power”, precisa: “Ciò che lo storico britannico C. R. Boxer aveva definito ‘Asia dei monsoni’, all’incrocio tra l’oceano Indiano e il Pacifico occidentale, demograficamente e strategicamente sarà il centro del XXI secolo”. Sembrerebbe che Donald Trump abbia studiato i saggi di Kaplan. Prima e durante il suo...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.