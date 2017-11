In Zimbabwe l'esercito dice di avere preso in custodia il presidente Mugabe

L'esercito dello Zimbabwe ha preso il controllo della capitale Harare e, dopo avere occupato la sede della televisione nazionale Zbc, ha annunciato che il presidente Robert Mugabe – al potere dal 1980, anno dell'indipendenza del paese dal Regno Unito – è sotto la sua custodia ed è in buone condizioni di salute. Il generale Sibusiso Moyo ha pronunciato un discorso in tv in cui afferma che la transizione del potere decisa dalle forze armate è stata causata dalla "sofferenza sociale ed economica" in cui versava il paese. "Il presidente sta bene e l'incolumità sua e della sua famiglia è assicurata", ha detto Moyo.

I residenti di Harare hanno parlato di violenti rumori di artiglieria in alcune zone della città. "Prendiamo di mira solo i criminali che circondano il presidente e che stanno commettendo dei crimini", ha aggiunto il generale in televisione. L'indipendenza del potere giudiziario è assicurata, ha spiegato ancora Moyo.