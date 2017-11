Roma. “Hanno giocato a che il Venezuela si dichiari in default. Mai, mai, il default non arriverà mai in Venezuela, non arriverà mai!”. Una promessa enfatica, quella fatta dal presidente venezuelano Nicolás Maduro nel corso del suo programma televisivo domenicale, proprio alla vigilia di un cruciale vertice con i creditori da lui convocato a Caracas: ore 14, le 19 italiane e in corso mentre questo giornale va in stampa. Ma lo stesso giorno si sono riuniti anche i ministri degli...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.