La guerra di Trump alla Cnn si sposta dai tweet alle minacce dell'antitrust

New York. La mastodontica fusione di At&T e Time Warner si è trasformata da complicato affare da 85 miliardi di dollari in rovente caso politico quando, mercoledì scorso, i funzionari del dipartimento di Giustizia hanno comunicato ai colossi in cerca di approvazione dall’antitrust le condizioni per il merger. Ci sono due strade per ottenere l’autorizzazione a procedere: scorporare DirectTv, il provider di servizi via satellite che fa utili favolosi, oppure vendere Turner Broadcasting, la sussidiaria che controlla la Cnn, il...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.