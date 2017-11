Roma. Ci sono due misteri che in questo momento riguardano la situazione molto tesa fra Libano e Arabia Saudita. Il primo: chi ha dato ai combattenti houthi i missili balistici che sparano contro Riad? Venerdì il il generale americano Jeffrey Harrigian, che comanda l’aviazione del Central Command – il settore del Pentagono che segue le guerre in medio oriente – ha detto che il missile di tipo Scud (è un Burkhan 2, in arabo “Vulcano”) che è stato intercettato la...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.