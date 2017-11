Riscossa a sinistra in Virginia

New York. Dopo una serie di sconfitte culminate in quella, lacerante, che un anno fa ha portato Donald Trump alla Casa Bianca, i democratici tornano ad alzare la testa. Nell’Election day di martedì la sinistra ha infilato una serie di vittorie, fra cui spicca quella nettissima di Ralph Northam in Virginia, uno swing state con aree urbane democratiche e campagne repubblicane dove è andato in scena un obliquo referendum sul trumpismo. Obliquo perché il candidato repubblicano non era della banda...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.