Ragioni (postume) della secessione catalana

Ci sedemmo dalla parte del torto, eccetera. L’aforisma brechtiano viene buono in un mucchio di occasioni, non sempre adatte. Ma il finale al momento più grottesco che drammatico della questione catalana mette al riparo da possibili abusi: sono così tanti gli errori, le non ragioni e le figuracce di Carles Puigdemont e dei suoi che la parte del torto può essere una seggiola soltanto virtuale. Il che non dovrebbe impedire, però, di domandarsi se dalla parte della ragione ci siano...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.