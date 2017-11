Perché con il caso catalano si affacciano modi nuovi di porsi della questione nazionale

Professor Cassese, continua lo scontro tra Stato spagnolo e regione catalana. Al di là dei fatti di cronaca, lei che ne pensa? Che si contrappongono due posizioni illegali. Quella secessionista catalana e quella di Madrid, che ha fatto ricorso all’articolo 155, che non è stato scritto per queste ipotesi estreme. E, in termini generali, che si constata qui che gli Stati sono minati o indeboliti sia dall’esterno, con la costituzione delle reti globali, sia dall’interno, con regionalismi e istanze di...

