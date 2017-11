Un nuovo pivot asiatico?

La prima a parlare del “pivot to Asia”, la strategia geopolitica tutta rivolta verso oriente, era stata Hillary Clinton quando era ancora segretario di stato. La sfida più importante per gli equilibri globali si giocava lì, diceva la Clinton. Contro questa idea si schierò l’America First di Donald Trump, che convinse gran parte degli americani, stanchi di mandare soldati per proteggere gli alleati asiatici da una minaccia invisibile. Pareva che la presidenza Trump avrebbe rinverdito i fasti del più chiuso...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.