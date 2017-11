Roma. L’attacco di Manhattan propone per l’ennesima volta due problemi rimasti insoluti e che però sono legati assieme. Il primo è che i paesi occidentali ancora non sanno che fare con i simpatizzanti dello Stato islamico che vivono nelle loro città e possono diventare letali da un momento all’altro ma si comportano in modo abbastanza neutro da sfuggire alle misure di sicurezza. Il secondo è che c’è una cattiva interpretazione delle ragioni per cui i simpatizzanti dello Stato islamico stanno...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.