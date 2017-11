E se il gran scandalo sessuale a Westminster fosse un cambio della guardia?

Londra. L’asticella della morale è ferma all’altezza del ginocchio e questa è una delle due conseguenze gravi delle dimissioni di Michael Fallon. Il ministro della Difesa britannico non ha retto la tensione di sapere che ci sono così tante storie in giro su di lui che avrebbero rischiato di far apparire la vicenda della giornalista palpata – peraltro ironica e pugnace, approcciata nel 2002 – per quello che è: ben poca cosa. L’altra è che si è aperta la prima...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.