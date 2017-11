Dopo l’importante tappa indiana, che ha permesso di fare finalmente un passo avanti alle relazioni bilaterali tra Roma e Nuova Delhi in seguito all’annosa vicenda dei marò, la tappa successiva del viaggio di Paolo Gentiloni è il medio oriente. Arabia Saudita, Emirati Arabi, Qatar: un percorso quasi obbligato in ragione degli importanti interessi economici dell’Italia in ciascuno di questi tre paesi, ma non scontato per le implicazioni politiche che negli ultimi mesi non hanno visto scorrere buon sangue tra Riyad...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.