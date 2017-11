Il presidente e il procuratore

New York. La linea difensiva di Donald Trump dopo i primi colpi dell’inchiesta di Robert Mueller consiste nel minimizzare le accuse, attaccare le fake news ed esercitarsi nell’arte che durante la Guerra fredda veniva chiamata whataboutism: per rispondere alle accuse, i funzionari sovietici erano specialisti nel proporre analogie fallaci per mostrare che gli americani erano peggiori di loro. Di fronte all’arresto di Paul Manafort e di Rick Gates, combinato al patteggiamento dell’ex consigliere George Papadopolous, il presidente dice che bisognerebbe...

