Attacco con un furgone a Manhattan, per De Blasio si tratta di un "atto di terrorismo"

[articolo aggiornato alle 22.40] New York. Un furgone ha investito diverse persone su una pista ciclabile nella downtown di Manhattan, a pochi isolati dal memorial dell’11 settembre e dalla Freedom Tower, uccidendo almeno otto persone e ferendone almeno 11 (nessuno di questi sarebbe in pericolo di vita). Secondo la prime ricostruzioni della polizia, un uomo a bordo di un pick up da lavoro noleggiato da Home Depot ha guidato per vari isolati sulla pista ciclabile di West street, sul lato occidentale dell’isola, falciando diversi ciclisti e pedoni, finché non si è schiantato contro uno scuolabus, all’altezza di Chambers street. A quel punto è sceso brandendo delle pistole finte. Un agente della polizia gli ha sparato, ferendolo alle gambe, ed è stato portato vivo in ospedale dove è stato interrogato.

Il sindaco di New York Bill de Blasio in conferenza stampa ha dichiarato che quanto accaduto nella parte bassa di Manhattan è "un atto di terrorismo".

Nella confusione dei primi minuti si è parlato di un incidente, poi di un litigio fra automobilisti degenerato in sparatoria, i testimoni hanno riferito degli spari, probabilmente quelli dei poliziotti, portando a credere che l’uomo avesse aperto il fuoco dopo avere investito diverse persone, ma la polizia parla di un “atto intenzionale”, e la dinamica del furgone che si lancia contro la folla è tragicamente nota. Non solo, secondo alcuni testimoni, l'uomo, sceso dal furgone, avrebbe gridato Allah Akbar. La polizia, senza confermare, si è limitata a dire che “ha fatto una dichiarazione”.

Da Nizza a Berlino a Barcellona fino al Canada, terroristi affiliati allo Stato islamico hanno usato auto e camion per uccidere civili, seguendo i suggerimenti provenienti dai ranghi del califfato per massimizzare i danni agli infedeli anche nelle situazioni in cui non è possibile organizzare attentati più sofisticati. Anche le armi finte, così come le cinture esplosive inerti, è un tema ricorrente: vengono usate per accertarsi che l’attentato finisca con il martirio.