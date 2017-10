Manafort si consegna all’Fbi, ma i capi d’accusa non sono legati direttamente alle elezioni del 2016

A Paul Manafort, ex manager della campagna elettorale di Donald Trump, è stato chiesto di consegnarsi alle autorità americane nell’ambito delle indagini sul Russiagate. Le accuse sono state mosse dal procuratore speciale Robert Mueller e coinvolgono anche l’ex socio del manager, Rick Gates. Delle fonti riferiscono alla Cnn che Manafort e Gates erano stati accusati venerdì, ma i capi d’imputazione erano stati secretati dall’Fbi solo oggi: secondo l'accusa sarebbe colpevole di cospirazione contro gli Stati Uniti, di riciclo di denaro, di non essersi registrato come agente di uno stato straniero, di aver fatto dichiarazioni false e fuorvianti, di riciclaggio e omessa denuncia di conti su banche straniere.

Nell’ambito del Russiagate questo segna un punto importante, anche se i capi di imputazione non sono direttamente correlati alle elezioni presidenziali e al ruolo che avrebbe avuto la Russia in queste. Si tratta comunque di una nuova fase nelle indagini di Mueller, volte a testimoniare la possibile collusione tra il governo russo e i membri del team di Donald Trump.

Secondo quanto riportato dalla Cnn, Manafort ha accolto la richiesta dei procuratori federali e oggi si consegnerà volontariamente alle autorità. Un portavoce della Casa Bianca ha riferito alla Cnn che “l’amministrazione Trump potrebbe non avere nulla da replicare” riguardo alle accuse. Il Bureau si è limitato a confermare che Manafort si è consegnato alle 8.15, ora locale, e non ha fornito altre indicazioni. L’atto di accusa contro di lui, probabilmente, verrà diffuso in giornata. Secondo quanto rivelato nei giorni scorsi, tra le imputazioni potrebbe esserci anche quella di riciclaggio. Finito subito nel mirino degli investigatori di Mueller per i suoi sospetti contatti di consulenza con l’ex presidente ucraino Viktor Yanukovich, l’ex manager, in precedenza, aveva negato ogni irregolarità nei pagamenti ricevuti da Kiev, o nei conti aperti in paradisi fiscali off shore o nelle diverse transazioni immobiliari. A compromettere la sua posizione sarebbero state proprio delle transazioni immobiliari. Emerse da un libro paga, da subito hanno attirato l’attenzione dell’Fbi, e provano come la società di consulenze di Manafort ha ricevuto oltre 12 milioni dal partito filorusso dell’ex presidente ucraino tra il 2012 e il 2014.