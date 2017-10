Nuove idee per trasformare un paese per vecchi in un paese per giovani

Roma. La giovinezza della Francia. Così Joseph C. Sternberg, editorialista del Wall Street Journal, descrive il momento che sta vivendo il paese di Macron. Nonostante un’alta disoccupazione e una crescita meno sostenuta di quella tedesca, “France works pretty well”: la produttività pro capite dei lavoratori francesi è una delle più alte al mondo, maggiore di quella americana, britannica o tedesca, in Francia hanno sede multinazionali competitive e innovative, come Danone, Psa e Total, la finanza pubblica non è perennemente sull’orlo...

