La Catalogna dichiara l'indipendenza dalla Spagna

Il Parlamento di Barcellona ha approvato la dichiarazione unilaterale di indipendenza della Catalogna dalla Spagna mentre a Madrid il Senato ha votato in favore dell'applicazione dell'articolo 155 della Costituzione, quello che sospende l'autonomia catalana. A Barcellona il voto ha visto la diserzione di 53 deputati dell’opposizione ed è avvenuto a scrutinio segreto. Ha avuto come risultato 70 deputati favorevoli, 10 contrari e 2 schede bianche. La mozione votata, presentata da Junts per Sí e dalla Cup, propone di costituire in Catalogna una repubblica in forma di "stato indipendente".

Poco dopo il voto d'indipendenza, il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, ha scritto su Twitter che le notizie che arrivano da Barcellona non cambiano nulla e che la Spagna resterà il solo interlocutore di Bruxelles. "Spero che il governo incoraggi la forza del dialogo, non che dialoghi con la forza", ha aggiunto Tusk.

For EU nothing changes. Spain remains our only interlocutor. I hope the Spanish government favours force of argument, not argument of force. — Donald Tusk (@eucopresident) 27 ottobre 2017

Fuori dal Parlament, la folla radunata per assistere alla seduta ha esultato di gioia, mentre all’interno i deputati applaudivano e cantavano l’inno catalano.

Il primo ministro spagnolo, Mariano Rajoy, ha immediatamente chiamato alla calma su Twitter: “Chiedo tranquillità a tutti gli spagnoli. Lo stato di diritto riporterà la legalità in Catalogna”.

Pido tranquilidad a todos los españoles. El Estado de Derecho restaurará la legalidad en Cataluña. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 27 ottobre 2017

Poco dopo il voto in Catalogna, il Senato di Madrid ha approvato l'articolo 155. In mattinata, durante il plenum del Senato di Madrid, Rajoy aveva detto che “non c'è alternativa" all'applicazione dell'articolo della Costituzione che sospende l'autonomia catalana. Per il premier spagnolo, nella regione catalana si è infatti compiuta "una violazione plateale ed evidente delle leggi spagnole" e dunque "della democrazia e dei diritti di tutti".

Il premier ha ribadito la necessità della destituzione del presidente catalano Carles Puigdemont, del vicepresidente Oriol Junqueras e di tutti i membri del Govern, commissariando di fatto al governo centrale l'amministrazione catalana, che rimarrà ufficialmente in piedi.

Rajoy nel suo discorso ha indicato Puigdemont come unico responsabile dell'attivazione dell'articolo 155: "E' sua la responsabilità di quanto sta accadendo oggi. Il governo di Madrid ha dato per due volte l'opportunità a Puigdemont di chiarire se avesse dichiarato o meno l'indipendenza nel Parlament catalano, lo scorso 10 ottobre. Puigdemont non ha voluto rispondere e in tal modo ha deciso l'attivazione dell'articolo 155".